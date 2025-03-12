İmamın Cesareti Faciayı Önledi

İmamın refleksi faciayı önledi

TOKAT - Tokat'ta bir cami imamı, aniden hareket eden aracı elleriyle durdurarak faciayı önledi.

Olay, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Taşlıçiftlik Fatih Camii önünde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaş, aracını park etti ancak bir süre sonra otomobil kendiliğinden hareket etmeye başladı. Cami imam hatibi, durumu fark edip hızla müdahale ederek aracı elleriyle durdurdu. O anlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Hocamız hızır gibi yetişti"

Olayı gören cemaatten Burhan Koçak, "Bankta oturuyordum, birden hocamızın hızla koştuğunu gördüm. Aracın hareket ettiğini fark ettik. Hocamız tereddüt etmeden koşarak arabayı durdurdu. Eğer müdahale etmeseydi, araç caminin tuvaletlerine çarpacaktı. Gerçekten güçlü ve cesur bir hareketti" dedi.

İmamın refleksi sayesinde herhangi bir kaza yaşanmazken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.