İmamoğlu, 480 milyon TL'lik villa devri iddialarını yanıtladı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında mahkeme başkanının iş adamı Ali Nuhoğlu'nun Sarıyer'deki 480 milyon TL değerindeki 2 villayı İmamoğlu İnşaat'a devretmesi hakkındaki, "Ali Nuhoğlu'nun 'ben bu ticaretten bir şey kazanmadım' gibi bir cümlesi var. Bu devredilen villalar nedir?" sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu, "Devredilen villa değil, devredilen bir şirket. Alınan deprem güçlendirilmesi yapılan iki tane villa ve verilen de üç tane villa artı 500 bin dolar. O günün koşullarında el sıkışılmış, sonradan 'az kar ettim, değerlendi, şu oldu, bu oldu' yapıldı. Kardeş, ev verdin, karşılığında para artı ev aldın. Zarar ettin, kar ettin. Vallahi benim zarar ettiğim çok iş var. Hayatımda zarar ettiğim çok iş var" dedi.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 37. gününde iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun çapraz sorgusu yapıldı.

100 bin dolar maaş duruşmada soruldu, İmamoğlu iddiaları kabul etmedi

Mahkeme başkanının "Yakup Öner ile (İBB Harita Mühendisi tutuksuz sanık) olan tanışıklığınız neydi?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Yakup Öner'in Beylikdüzü'nde görev yapan bir arkadaş olduğunu biliyorum. Kabiliyetleriyle ilgili, imar uygulamaları gibi hususlardaki yeteneklerini o dönemdeki çalışma arkadaşlarından dinlemiştim. Ben de kendisini bu göreve devam etmesini ve hizmet etmesini talep ettim. Tarafları uzlaştırma gibi hususlara katkı sunan, özenli bir süreç ileten bir arkadaş olarak bizimle çalıştı" yanıtını verdi.

Ardından mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu tarafından poşet içerisinde gayri resmi olarak Yakup Öner'e verildiği iddia edilen 100 bin dolar maaşı sordu. Başkan, "Yakup Öner'in anlatımında da geçen bir 100 bin dolar elden alma hususu var. Maaşının dışında ayrıca sizden elden aldığı bir maaş var mı?" sorusunu sordu. İmamoğlu "Öyle bir şey yok. O iddiasını tabii ki kabul etmiyorum" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu etkin pişmanlıktan faydalan sanığa baskı yapıldığı iddiasını kabul etmedi

Mahkeme başkanı tarafından "Adem Soytekin'in (etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık) bir ifadesinde 'cezaevinde avukatlar aracılığıyla da şahsımı ciddi baskılar yapıldı, milletvekilliği teklifi yapılarak susturulmaya çalışıldım. Hatta el yazısıyla Ekrem İmamoğlu'na ait notlar tarafıma okutularak susturulmaya çalışıldım. Hatırladığım notlardan birisi de Adem Dik dur bizi satma içerikli nottur' diyor. Siz böyle bir not gönderdiniz mi?" sorusunu sordu.

İmamoğlu, "Öyle bir not yazmadım ama dik dur güzel laftır. Durup durmamak kendi takdirine. Keşke herkes dik dursa, horan dik oynanır bizim orada. Belki oradan aklıma gelmiştir" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin'in beyanlarını kabul etmedi

Ardından mahkeme başkanı, "Adem Soytekin, 'söz konusu operasyon öncesinde Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere avukat Mehmet Pehlivan sistemdeki tüm aktörleri yanılttığı için operasyonda nakit para bulunamamıştır. Ekrem İmamoğlu bana tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, eğer emanet etmen gereken para veya belgen varsa bunları Turan Taşkın Özer'e emanet ver demiştir. Bu görüşme esnasında avukat Mehmet Pehlivan da yanımızdaydı. Bu süreçlerin birçoğunu bu avukat organize etmiştir' şeklinde bir cümlesi var. Operasyon öncesinde Adem Soytekin'le böyle bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu sordu.

İmamoğlu, "Herkese tedbir al demişim de kendim tedbir almamışım. Hesaplarımda para duruyor, babamın hesabında para duruyor. 1 lira bile hesabımdan çekmemişim. Kimse çekmemiş ne babam, ne eşim ama herkese laf yetiştirmişim. Adem'in ne dediğini konuşsak sabaha kadar sürer. İnanın şu sohbetin 10'da 1'i kadar Adem'le sohbetimiz yok bizim 15 senedir" yanıtını verdi. İmamoğlu, operasyon olacağına ilişkin duyumların belediye başkanlığının son bir yılında herkes tarafından konuşulduğunu da söyledi.

"Zarar ettin, kar ettin, vallahi benim zarar ettiğim çok iş var"

Ardından mahkeme başkanı tarafından, iş adamı Ali Nuhoğlu'nun Sarıyer'deki 480 milyon TL değerindeki 2 villayı İmamoğlu İnşaat'a devretmesi hakkında Ekrem İmamoğlu'na soru soruldu. Başkanın, "Ali Nuhoğlu'nun 'ben bu ticaretten bir şey kazanmadım' gibi bir cümlesi var. Bu devredilen villalar nedir?" sorusuna İmamoğlu "Devredilen villa değil, devredilen bir şirket. Şirketin sahip olduğu iki ev. Aile olarak oturmayı planladığımız iki ev. Bu iki evi, bu arkadaş satın alıyor. Satın alırken de aldıktan sonra da benim firmamın sorumlusuyla irtibatlı oluyor, muhatap oluyor. Yaklaşık 35 yıllık iki ev. O ara arkadaşlar görüşüyor, buradaki iki evi almak istiyorlar. Burada iki villaya karşılık üç tane villa veriliyor toplam büyüklüğü bin 500 metrekare. ve bu bin 500 metrekare villa artı 500 bin dolara bu evlerin devredilmesiyle ilgili önce bir anlaşma yapılıyor. Birinci anlaşmada 87 milyon lira artı 500 bin dolar ödeme artı bir villa diye anlaşılıyor. 87 milyon lirayı bir yılda ödemeyince buna karşılık iki tane daha villa veriyor firmamız. Dolayısıyla alınan deprem güçlendirilmesi yapılan iki tane villa ve verilen de üç tane villa artı 500 bin dolar. O günün koşullarında el sıkışılmış, sonradan 'az kar ettim, değerlendi, şu oldu, bu oldu' yapıldı. Hayatım boyunca altı senede en fazla ödeme isteyen adamdır. Cenazede ödeme ister. Böyle bir adamdır Ali Nuhoğlu. Şimdi burada gelip bize iş adamlığı dersi veriyor, ticaret dersi veriyor. Kardeş, ev verdin, karşılığında para artı ev aldın. Zarar ettin, kar ettin. Vallahi benim zarar ettiğim çok iş var. Hayatımda zarar ettiğim çok iş var" dedi.