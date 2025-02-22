İmamoğlu Adliyeye Çağrıldı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahte diploma iddialarına ilişkin ifade verecek

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Lisans diplomasının sahte olduğuna dair tespitler sonrası ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar doğrultusunda Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair tespitler doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu, savcılığa ifade verecek

Öte yandan İmamoğlu, 'resmi belgeyi sahte olarak düzenleme' ve 'bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme, kullanma' suçlarından savcılıkta ifadesi alınmak üzere 26 Şubat günü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çağırıldı.