İmamoğlu Davasında Mütalaa Süresi Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ihalede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle beraberindeki 6 kişi ile yargılandığı davada dosya, Cumhuriyet Savcısının esas ilişkin mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yapılan bir ihalede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan İBB görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki dönemin belediye çalışanı 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklu bulunan İmamoğlu katılmazken, İçişleri Bakanlığı avukatı ile İmamoğlu'nun avukatları hazır bulundu. Öte yandan duruşmaya, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile çok sayıda partili katıldı.

Savcılık mütalaa için süre istedi, İmamoğlu'nun avukatları tepki gösterdi

Cumhuriyet Savcısı, soruşturma dosyasının aslının beklenmesini ve mütalaa için yeniden süre verilmesini talep etti. Bunun üzerine savunma yapan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, Cumhuriyet Savcısının süre talebine tepki göstererek, "Bu duruşma müvekkilim İmamoğlu'nun mağduriyetine neden olmaktadır. İddianame, gerçeğe aykırı bir olay iddia edilerek düzenlenmiştir. Bu davanın devam etmesi hukuken mümkün değildir. 5 celsedir mütalaa sunulmadı. Davada tamamlanması gereken eksik bir husus kalmamıştır. Bu davada savcılık makamı, masumiyet karinesini, şahitlik ilkesini ihlal etmiştir. Davada düşme yada durma kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dosyanın aslının tekrardan incelenmesini ve mütalaa hazırlanması için süre verilmesini talep etti.

Bunun üzerine İmamoğlu'nun avukatı söz alarak, "Bize göre beklenmesine gerek yoktur daha ne kadar beklenecektir? Bir an önce mütalaa açıklanmalıdır" dedi.

Cumhuriyet savcısına süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşma savcının değişmesi nedeniyle iddia makamına esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. - İSTANBUL