İmamoğlu'na Hapis Cezası Talebi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesindeki davanın 2'inci celse arasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve hakkında siyasi yasak talep etti. - İSTANBUL