İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesindeki davanın 2'inci celse arasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve hakkında siyasi yasak talep etti. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İmamoğlu'na Hapis Cezası Talebi - Son Dakika
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