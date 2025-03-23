İmamoğlu'na Yönelik Suç Örgütü Soruşturmasında 89 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden; 5 şüpheli "suç örgüt kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 84 şüpheli ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL