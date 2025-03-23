İmamoğlu'ndan Terör Soruşturması Açıklaması - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Terör Soruşturması Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında Savcılığa verdiği ifadesinde yargı tacizine karşı olduğunu belirtti. Gizli tanık ifadelerine şiddetle reddettiğini söyleyen İmamoğlu, hukuki yollarla hakkını arayacağını ifade etti.

23.03.2025 02:12
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. İmamoğlu ifadesinde, "Bu yargı tacizi sürecini önüme koyan herkesi en üst seviyede kınıyor, hakkımı ömrüm boyunca hukuki yollardan arayacağımı beyan ediyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Terör soruşturması kapsamında yaklaşık 1 saat Savcılık işlemleri süren İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

"Bahsi geçen bir kısım yakından tanıdığım insanların namusuna, şerefine ve haysiyetine hakaret içeren seviyesi çok düşük cümlelerle doludur"

Cumhuriyet Savcısı tarafından gizli tanık 'Meşe'nin beyanları İmamoğlu'na soruldu. Meşe ifadelerinde, Resul Emrah Şahan'ın Beylikdüzü Belediyesi oluşumunun bir parçası olduğunu, BİMTAŞ'ın başında olduğunu, PKK sempatizanı olduğunu, İPA'yı yeni bir rüşvet çarkı oluşturmak için kurduklarını ve Şahan'ın ağırlıklı olarak PKK sempatizanı kişileri işe aldıklarını söyledi. Savcılık, İmamoğlu'na terör örgütleriyle iltisaklı şahısların işe alımlarının doğru olup olmadığını ve bildiklerini sordu. İmamoğlu cevabında, gizli tanık ifadelerini şiddetle reddettiklerini söyleyerek, "Tümü ile yalan, iftira ve uydurmadır. Bahsi geçen bir kısım yakından tanıdığım insanların namusuna, şerefine ve haysiyetine hakaret içeren seviyesi çok düşük cümlelerle doludur" dedi.

"Kent uzlaşısı kavramını hiç kullanmadım"

İmamoğlu'na 'kent uzlaşısı' tanımına ve bu fikrin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgisi ve katkılarının olup olmadığı soruldu. İmamoğlu, bu kavramı hiç kullanmadığını belirterek, "Bu konuda herhangi bir katkım da bulunmamaktadır. Ayrıca başka bir siyasi partiye benim fikri ve söylemsel bir katkım olması düşünülemez. Dem Parti haricinde başkaca siyasi partilerden de seçime kısa bir zaman kala istifa edip CHP listelerinden belediye meclis üyeliklerine giren bir kısım meclis üyesi adayı da olmuştur." şeklinde yanıt verdi.

Ahmet Özer'in adaylık süreci soruldu: "CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmiştir"

Ahmet Özer'in adaylık sürecine de ifadesinde değinen İmamoğlu, " Esenyurt'ta aday olarak belirlenen arkadaşımızın çekilmesine müteakip Esenyurt'un demografik yapısına uygun olduğu düşünülen ve geçmişte benim de danışmanlığımı yapmış Özer, CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmiştir. Bu süreçlerin tamamı, Büyükşehir Belediye Başkan adayının tavsiyesi, il başkanlığının çalışma ekibine sunulması akabinde il başkalığı bu öneriyi olumlu bulması halinde genel merkeze taşır. Bu karar merkez yürütme kurulu önerisi ile parti meclisinde oylanarak karar verilir." diye yanıtladı.

"Bu yargı tacizi sürecini önüme koyan herkesi en üst seviyede kınıyor, hakkımı ömrüm boyunca hukuki yollardan arayacağımı beyan ediyorum"

İmamoğlu ifadesinin devamında, 19 Mart günü İBB Başkanlık konutu kapısından gözaltına alınma metodunu kınadığını söyleyerek, "İfade etmeliyim ki işlemi yürüten polislerin nezaket dışında hiçbir kötü davranışı olmamıştır. 4 gündür nezarette bulunan bir kişi olarak yürütülen soruşturmaların içinin boş, ahlak sınırlarını aşan uydurma sorularla dolu en güçlü dayanağını gizli tanık ifadelerine bağlamış olması ve gözaltına 3-5 gün kala hatalı tespitler içeren MASAK raporlarıyla doldurulmuş, tarihe karar bir leke olarak geçecek süreç yaşatılmıştır. Milletimizin vicdanı ve adaleti bu haksızlığa karşı gereken cevabı mutlaka sandıkta verecektir. Emniyette ve Savcılıkta vermiş olduğum ifadelerde de görüyorum ki bana ve arkadaşlarıma akla hayale gelmeyecek suçlama ve iftiralarla bir yol tercihi yapılmaktadır. Bu yargı tacizi sürecini önüme koyan herkesi en üst seviyede kınıyor, hakkımı ömrüm boyunca hukuki yollardan arayacağımı beyan ediyorum. Milletimiz büyüktür, bu iftiralar milletimizin bağrındaki duvarlara çarpıp geri dönecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'ndan Terör Soruşturması Açıklaması - Son Dakika

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