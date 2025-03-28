İmamoğlu'nun avukatı adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, görevinden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Pehlivan, ifade vermek üzere Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'na getirildi.
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