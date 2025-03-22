İstanbul'daki protestolar sonrası 56 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'daki protestolar sonrası 56 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sonrası İstanbul'da saat 06.00 sıralarında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda protestolara katıldıkları ve sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yaptıkları gerekçeleriyle hakkında gözaltı kararı verilen 94 kişiden 56'sı gözaltına alındı.

22.03.2025 10:13  Güncelleme: 10:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından birçok kentte protestolar başladı.

56 KİŞİ GÖZALTINDA

Protestoların ardından İstanbul'da sabah 06.00 sıralarında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, 911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefette bulundukları veya sosyal medyada provakatif paylaşımlarla "halkı sokağa çağırdıkları, korku ve panik yaratarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" iddialarıyla toplam 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 56'sı gözaltına alındı.

İstanbul'daki protestolar sonrası 94 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı

İBB BİNASININ CAMLARINI KIRIP GİRDİLER

İBB'nin Saraçhane binasının önünde düzenlenen protestolarda kalabalık ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Kalabalık arasında bir grup taşkınlık çıkararak polise yanıcı ve patlayıcı madde attı. Polis eylemcileri biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

İstanbul'daki protestolar sonrası 94 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı

16 POLİS YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestolarda 16 polis memurunun yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, "Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

İstanbul\'daki protestolar sonrası 56 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki protestolar sonrası 56 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Yanik:
    Bırakın bu tehdit, gözdağı, gözaltı işlerini halk ve seçmenle inatlaşmayın, herkes düş incesiniz görüşünü özgürce ifade eder sosyal medyada da eder, caminin minaresine çıkar orda da eder, kiliseye gider ordada eder! 83 147 Yanıtla
  • Aslan :
    hepsinin diploması iptal edilsin. hatta vatandaşlıktan çıkarılsınlar. 120 45 Yanıtla
  • asaf balasun:
    Bırakın hukuk görevini yapsın derdiniz sizin polise askere çevreye zarar verirsen terörden içeri alırlar elbet. Ekrem İmamoğlunun babası cifciden tarladan geldik. Ekrem İmamoğlu ise bu kadar malın 3 asır önce geldiğini soyluyor. Bu Osmanlı hanedanlığı dan mi kalma bu kadar çözemedim. 79 30 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    CHPnin en nefret ettiği. 3 şey polis hükümet Adalet ve Allah bunlara fırsat vermesin bunlar kaos bunlar darbe bunlar piyon bunlar yolsuzluk Allah'ın izniyle gücümüzü görecekler 67 26 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    bu kadar insanı göz altına alip napiyorsunuz merak ediyorum.... 25 40 Yanıtla
  • Alparslan:
    Esed rejimine dönüştü iyice 20 27 Yanıtla
  • Serdar Er:
    darısı SK06 VE AHMET YİLMAZ a yakındır kuzu olmaya 24 9 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    halkı tehditle baskıyla yıldıramazsınız burası kuzey Kore değil kimsede hapise girmekten korkmuyor 2 6 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    dikdatörlüğe hoş geldiniz. bunun sonu iç savaş.. 1 5 Yanıtla
  • Ceylan.568:
    hiç kimse Beytulmalı yiyemez yerse böyle boğazında kalır devlet malı yiyenlerin cenaze namazı kılınmaz Hz Ali 4 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'daki protestolar sonrası 56 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı - Son Dakika
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