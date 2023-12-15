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İmamoğlu, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında beraat etti - Son Dakika
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İmamoğlu, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında beraat etti

Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda Şadi Yazıcı'yı yuhalayan kişilerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İmamoğlu, Şadi Yazıcı\'ya hakaret davasında beraat etti
15.12.2023 - 10:46,  Güncelleme: 11:00
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'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda bazı kişilerin Şadi Yazıcı'yı yuhalamalarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Tuzla'da 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği esnada, alanda bulunan bazı kişilerin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı yuhalamaya başladı. O esnada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız lan. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" ifadelerini kullandı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Şadi Yazıcı'nın avukatı, "Ekrem İmamoğlu müvekkilime karşı birden fazla suç işlemiştir. Bu konuda şikayetlerimizi yaptık. Kamu görevlisine hakaret suçunu oluşturan sözler eleştirilerin sınırlarını aşan suç niteliğinde sözlerdir" dedi.

Savcı İmamoğlu'nun cezalandırılmasını istedi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, İmamoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.

"Tepkileri yatıştırmak amacıyla sözler söylemiştir"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Müvekkilimin kullandığı ifadeler siyasi ifade hürriyeti kapsamında olup, marufiyet yönünden de müştekiye yönelik değildir. 'Paramızı çaldınız' şeklindeki ifadeler kötü ekonomik yönetim nedeniyle oluşan, merkezi yönetimin belediyenin hak edişleriyle ilgili getirdiği kısıtlamalara yönelik eleştiri niteliğindedir. Müvekkilim müştekiye hakaret etmemiş, aksine müştekinin konuşmasından sonra oluşan tepkileri yatıştırmak amacıyla sözler söylemiştir" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun suç işlemediğinin anlaşıldığını belirterek beraat kararına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı, Tuzla, Yargı, İstanbul, Belediye, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında beraat etti - Son Dakika


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