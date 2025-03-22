İmamoğlu ve 90 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi, "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 kişinin, "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları çerçevesinde İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona erdi. Emniyetteki işlemleri biten Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayanda bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 91 şüpheli Çağlayan'a getirildi. Şüpheliler savcıya ifade verecek. Savcılıktaki ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor. - İSTANBUL