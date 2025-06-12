İmamoğlu, Yargı Sürecine Katılmadı, Duruşma Ertelendi

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkması beklenen duruşmaya katılmadı. Mahkeme duruşmayı 26 Eylül tarihine erteledi.

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde görülen davada bugün ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmadı

İstanbul 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya, İmamoğlu ile avukatları katılmadı. Avukatlar tarafından duruşmadan bir gün önce akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, duruşmanın hukuka aykırı şekilde Silivri'ye alındığı, bu nedenle duruşmaya katılmayacakları belirtildi.

Duruşmanın Silivri'de yapılması talep edildi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık İmamoğlu'nun başka suçtan Silivri'de tutuklu bulunduğu gerekçesiyle duruşmanın Çağlayan'da yapılmasının güvenlik ve duruşma salonun fiziki yetersizliğinden dolayı Silivri'de yapılmasını talep etti.

İmamoğlu'nun Silivri'de hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, Çağlayan'daki duruşma salonun fiziki yetersizliği ve güvenlik gerekçesiyle bir sonraki celsenin Silivri'de yapılmasına, İmamoğlu'nun bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesi için bulunduğu Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı 26 Eylül tarihine erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta yaptığı açıklamayla bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığın yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında adı zikredilen bilirkişinin 'müşteki' sıfatıyla verdiği ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını ve karalama kampanyasına maruz kaldığını söylediği, bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz işe imza atmadığını, sadece CHP değil diğer partilere ilişkin de birçok davada bilirkişilik yaptığını söylediği ve şikayetinin devam ettiğini söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edildi. - İSTANBUL