İncirliova\'da Sıcak Nokta Uygulaması

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerince Sıcak Nokta uygulaması gerçekleştirildi.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca İncirliova ilçesi Dereağzı, Sınırteke ve Erbeyli Mahallelerinde Asayiş Timleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla umuma açık yerler ve işyerlerine yönelik" Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette 8 umuma açık işletmenin kontrolü yapılırken, 62 şahsın sorgusu yapıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik denetimlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN