İncirliova\'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir işyerinin bekçi kulübesine silahla ateş ederek kaçan şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, 1 Ocak 2025 günü İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.E. (35) isimli bir kişi, gece saatlerinde bir işletmeye ait bekçi kulübesine ve havaya silahla ateş etti. E.E. ardından olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Şüphelinin bulunması için çalışma başlatan jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucunda şüpheli E.E., 5 Ocak günü İncirliova'da kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN