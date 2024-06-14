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İnegöl AVM'de intihar girişimi

BURSA - Bursa'da İnegöl AVM'nin ikinci katındaki balkonun dışına çıkarak intihar etmeye çalışan kadını, vatandaşlar son anda yakaladı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl AVM de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren Serpil B.(40), AVM'nin 2. katına çıktı. Balkon korkuluğunun dışına çıkan kadını görenler, yardım çığlıkları attı. Bir an kadının dalgınlığından faydalanan bir kişi kadını belinden yakaladı. Çevredekilerinde yardımı ile kadın içeri atıldı. Bazı vatandaşların, çocuklarına bakma diyerek uyardığı duyulurken, güvenlik zafiyetinin yaşandığı AVM'nin 2. katından atlamaya çalışan güvenlikler yardımı ile aşağı indirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.