Bursa İnegöl\'de anma etkinliğinde dağıtılan tavuklu pilav sonrası 100 kişi rahatsızlandı

Bursa İnegöl'de anma etkinliğinde dağıtılan tavuklu pilav sonrası 100 kişi rahatsızlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'ün kırsal Çitli Mahallesi'nde vefat edenleri anmak için yapılan mevlit ve pilav gününde yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav dağıtıldı. Yemekten yaklaşık 3 saat sonra kusma ve mide bulantısı yaşayan yaklaşık 100 kişi İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Olayın nedeni için jandarma incelemesi sürüyor, gıda zehirlenmesi ihtimali değerlendiriliyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
BİN KİŞİYE TAVUKLU PİLAV İKRAM EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi. Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi.
3 SAAT SONRA HASTANEYE AKIN ETTİLER
Etkinliğin ardından yaklaşık 3 saat geçtikten sonra bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan vatandaşlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 100'e ulaştığı öğrenildi.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Yaşanan olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Tavuklu pilavdan kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
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