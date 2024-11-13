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İnegöl'de 2 katlı ahşap binada yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın sonucu binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yenice Mahallesi 1. Okul Sokakta meydana geldi. 2 katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.