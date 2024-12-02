İnegöl\'de 2 Katlı Binada Yangın

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını bir saat süren yoğun çalışma sonucu söndürdü. Yangın sonucu bina çatısında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA