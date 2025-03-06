İnegöl\'de 2 Katlı Ev Yandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şeref Sokak'taki 2 katlı binada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA