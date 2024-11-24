İnegöl\'de 3 Katlı Evde Yangın

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA