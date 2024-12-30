Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde hakkında parada sahtecilik suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sercan Ç.'yi (32) yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de 6 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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