İnegöl\'de Baba Bıçaklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu tarafından bıçaklanan baba yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde Talat K. (59), iddiaya göre psikolojik tedavi gören oğlu Kadir K.'yi (28) hastaneye götürmek istedi. Bu duruma öfkelenen oğul, mutfaktan aldığı bıçakla babasını karnından bıçakla yaraladı.

Kanlar içinde kalan Talat K. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - BURSA