Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, oğluna vurduğu iddia edilen müdür yardımcısını darbetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Şibali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil M. (47) oğlunun ensesine vurduğunu iddia ettiği müdür yardımcısı V.D. (52) ile sokakta karılaştı. Öfkeli baba, müdür yardımcısını darbetti. O sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri kavgayı ayırdı. Müdür yardımcısı şahıstan şikayetçi oldu. 2 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Baba, Müdür Yardımcısını Darbetti - Son Dakika
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