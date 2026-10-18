Bursa İnegöl'de bıçaklı kavga: 18 yaşındaki genç öldü, şüpheli hastanede gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de bıçaklı kavga: 18 yaşındaki genç öldü, şüpheli hastanede gözaltına alındı

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Bursa İnegöl\'de bıçaklı kavga: 18 yaşındaki genç öldü, şüpheli hastanede gözaltına alındı
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İnegöl Orhaniye Mahallesi'nde dün gece arkadaşlar arasında kız meselesi nedeniyle başladığı ileri sürülen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kalbinden ve sırtından bıçaklanan Emre Acar (18) kurtarılamadı, 2 genç yaralandı. Yaralıların durumunu sormak için İnegöl Devlet Hastanesi'ne giden Yunus Emre U. (18) orada polisçe yakalandı. Bıçak hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu; şüpheli ve olaya karışan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emre Acar hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi Yunus Emre U. (18), yaraladığı arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek için geldiği hastanede gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "İsteyerek yapmadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlar arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öfkelenen Yunus Emre U., yanında bulunan bıçakla Emirhan D. (20), Ensar G. A. (16) ve Emre Acar'ı (18) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralılar özel araçlar ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BIÇAKLADIĞI ARKADAŞLARINI GÖRMEYE HASTANEYE GELDİ

Olayın şüphelisi Yunus Emre U.'nun, bıçakladığı arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek amacıyla başka bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne geldiği öğrenildi. Hastanede polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin itirafta bulunmasının ardından, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu.

İFADESİNDE 'PİŞMANIM' DEDİ

Emniyette ifade veren Yunus Emre U.'nun, "2 arkadaş kız meselesi yüzünden tartışıyordu. Ben de bir anlık öfkeyle elimdeki bıçakla sağa sola salladım. İsteyerek yapmadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan 18 yaşındaki baş şüpheli Yunus Emre U. ve olaya karışan 7 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KALBİNDEN VE SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanan Emre Acar, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Acar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emre Acar'ın cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Çinili Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kırsal Karalar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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