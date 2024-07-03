İnegöl'de Buğday Tarlası Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de Buğday Tarlası Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saat süren müdahale sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda 20 dönüm alan zarar gördü.

03.07.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de buğday tarlası alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ekili buğday tarlalarında yangın çıktı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Baykoca Mahallesi'nde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu 20 dönüm alan yandı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, İnegöl, Bursa, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Buğday Tarlası Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:17 İzmir ve Balıkesir’de orman yangını 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı İzmir ve Balıkesir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
19:52 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 20:06:06. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Buğday Tarlası Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement