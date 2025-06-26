Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadilat sırasında çatının çökmesiyle yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen çatı ustası ağır yaralandı.
İnegöl OSB 1. Cadde üzerinde bir fabrikanın çatısında onarım çalışması yapan usta Tuncay Erdoğan (41), çatının çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Fabrikanın içine düşen usta ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Çatı Çöktü, Usta Yaralandı - Son Dakika
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