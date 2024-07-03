İnegöl'de Ekili Buğday Tarlalarında Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ekili buğday tarlalarında yangın çıktı.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Baykoca Mahallesi'nde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu 20 dönüm alan yandı. - BURSA
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