İnegöl'de İş Kazası: İşçi Strafor Makinesine Kolunu Kaptırdı - Son Dakika
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İnegöl'de İş Kazası: İşçi Strafor Makinesine Kolunu Kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir strafor imalathanesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki bir işçi strafor doğrama makinesine sağ elini kaptırdı. İşçinin kurtarılması için olay yerine 112 ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İşçi, 2 saat süren çalışma sonucu makinenin parçasıyla birlikte kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma komutanlığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

04.07.2024 13:17
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir strafor imalathanesinde meydana gelen olayda strafor doğrama makinesine kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında İnegöl'ün Çeltikçi mahallesinde faaliyet gösteren strafor imalathanesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan 13 yaşındaki işçi Muhammet Y., strafor parçalama makinesine sağ elini kaptırdı. Elinden başlayıp omzuna kadar makine içine çekilen işçinin imdadına arkadaşları yetişti. Kolu makinede sıkışan işçinin kurtarılması için olay yerine 112 ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genci kurtarmak için titiz çalışma başlattı. Genç, 2 saat süren çalışma sonucu makinenin parçasıyla birlikte kurtarıldı. Acılar içinde kalan genç Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç işçi ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de İş Kazası: İşçi Strafor Makinesine Kolunu Kaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de İş Kazası: İşçi Strafor Makinesine Kolunu Kaptırdı - Son Dakika
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