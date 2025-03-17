Bursa'da kereste imalathanesi alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullanılmayan kereste imalathanesi alev alev yandı.
Yangın, saat 02.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi'ndeki kullanılmayan kereste imalathanesinde meydana geldi. İş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesi'ne haber verdi. O sırada iş yeri alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesiyle yangın 1 saat sonra söndürüldü. Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Kereste İmalathanesi Yandı - Son Dakika
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