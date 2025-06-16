İnegöl\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Akhisar ile Alanyurt'u bağlayan yolda meydana geldi. Furkan K. (18) idaresindeki 55 VG 589 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA