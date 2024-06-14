İnegöl'de lodos nedeniyle ağaç devrildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesi tarihi İshakpaşa Camii yanındaki ağaç, lodosa dayanamayarak insanların üzerine devrildi.

Saat 15.30 sıralarında tarihi İshakpaşa Camii bahçesindeki ağaç, lodosun etkisiyle devrildi. Kadın Hanı girişindeki işyerlerin ve vatandaşların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldular. Şans eseri yaralanan olmadı. Bazı işyerlerinde hasar meydana geldi. - BURSA