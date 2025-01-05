İnegöl\'de Metruk Bina Yıkıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binanın bir kısmı büyük gürültüyle yıkıldı. Bir kısmı yıkılan binanın altında kalan park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 23.30 sıralarında Cuma Mahallesi Hastane Meydanı Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki 2 katlı binanın bir kısmı büyük gürültüyle yıkıldı. O sırada sokaktan geçen birinin olmaması faciayı önlerken, bina sokakta park halinde olan 26 SH 050 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak, ulaşıma kapattı. - BURSA