İnegöl Mobilya sanayinde yangın
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin bahçesindeki atıklar alev alev yandı.
Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinin bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki atıklar alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale kısa sürede kontrol altına aldılar. Yangın imalathaneye sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Mobilya İmalathanesi Yangını - Son Dakika
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