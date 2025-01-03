İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

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Mobilya imalathanesinde yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobiya imalathanesinde çıkan yangın maddi zarara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre saat 20.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri Sanayisi 26. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda imalathane maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.