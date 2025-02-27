İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

İnegöl\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

27.02.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cemiloğlu Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. 3 katlı iş yerinin son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Ekonomi, İnegöl, bursa, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran’da İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:41 Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
13:58 Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
23:11 Konya’da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
22:25 Bursa’nın tarihi Kestel Kalesi’nde yangın paniği Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği
22:19 Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
22:07 Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu
21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 16:08:13. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.