Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Yangın saat 13.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cemiloğlu Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. 3 katlı iş yerinin son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?