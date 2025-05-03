İnegöl\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Armağan Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu işyerinin çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA