 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, saat 00.30 sıralarında meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerine hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa İnegöl\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
30.12.2023 - 02:34,
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ayışığı sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Şans eseri yoldan geçen vatandaş, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. 1 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürdüğü öğrenildi. Yangında can kaybı meydana gelmezken, iş yerine hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İnegöl, Bursa, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika


02:08
Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37
Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15
Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57
İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51
Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32
Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı

Son Dakika
02:08 Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37 Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15 Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57 İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51 Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32 Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 02:59:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement