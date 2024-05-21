İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

21.05.2024 07:14
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Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya sanayiinde faaliyet gösteren 2 katlı mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Alevlere müdahale eden ekiplerce yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören gece bekçileri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. O sırada iş yerini saran alevler, iş yeri önündeki istiflenmiş haldeki kerestelere de sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederek diğer iş yerlerine sıçramadan 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen iş yerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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