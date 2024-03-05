İnegöl'de park halindeki aracın lastiğine bıçak saplayan genç güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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İnegöl'de park halindeki aracın lastiğine bıçak saplayan genç güvenlik kamerasına yansıdı

İnegöl\'de park halindeki aracın lastiğine bıçak saplayan genç güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir aracın lastiğini patlatan genç, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından aracın sahibi şikayette bulundu.

05.03.2024 10:44  Güncelleme: 10:44
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki aracın lastiğine bıçak saplayıp kaçan genç, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 şahıstan biri üzerinden çıkardığı bıçakla park halindeki otomobilin arka lastiğini patlatıp, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından 16 RC 875 plakalı aracına binen Hüseyin Geçgel, ilerlediği sırada lastiğin patladığını fark etti. Aracının lastiğinin yarıldığını gören Geçgel, güvenlik kamerasını incelediğinde olayı tespit etti.

Geçgel, şüphelinin bulunması için karakola giderek şikayette bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de park halindeki aracın lastiğine bıçak saplayan genç güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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