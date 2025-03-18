İnegöl\'de Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından bir köy evine yapılan operasyonda çok sayıda altın yazmalı kitap ile siyah dolar banknotlar ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeniceköy Mahallesi'nde ikamet eden 49 yaşındaki İ.H.M isimli kişinin tarihi eserleri bulundurduğu ihbarı üzerine Savcılığın izniyle jandarma harekete geçti.

Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu düşünülen 11 adet altın yazmalı kitap,141 adet sahte olduğu değerlendirilen görünüm değiştiren özelliğe sahip siyah dolar banknot, 2 adet cam şişe esans, 1 adet cep telefonu,1 adet tablet ele geçirildi.

Ele geçen eserler bilirkişi raporuna gönderilirken, şüpheli İ.H.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA