İnegöl'de Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
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İnegöl'de Tarihi Eser Operasyonu

İnegöl\'de Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Roma dönemine ait eserler ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

31.03.2025 03:14
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı tehdit suçundan aranan M.K. isimli şahsın Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada suç aleti silah ve Roma dönemine ait 2 adet ok ucu, 5 adet kaşık, 13 adet heykel, 1 adet yüzük, 8 adet sikke ve 2 adet kafa heykeli ele geçirdi. Şüpheli M.K. gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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