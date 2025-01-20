İnegöl\'de Tekstil Fabrikasında Yangın

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Tekstil fabrikasında yangın çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Yangın saat 14.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi bölgesi 4. Caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında yangın çıktı. Yangın sırasında yoğun dumanı gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale kısa sürede kontrol altına aldılar. Yangın 1 saat süren yoğun çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu çatıda küçük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.