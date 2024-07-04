İnegöl\'de traktör kazası: Çiftçi ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada traktörünün üzerinden geçtiği çiftçi ağır yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal İsaören mahallesindeki tarlada meydana geldi. Hasan K.(66) tarlasına gittiği 16 KAY 52 plakalı traktörünün arkasına ilaç makinesini bağlamak durdu. Traktörünün yokuş aşağı gitmesini önlemek için de taşları arka lastiğinin altına koymak için hamle yaptı. Taşları koymaya çalışırken eğim nedeniyle harekete geçen traktör, çiftçinin üzerinden geçip durdu. Ağır yaralanan çiftçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çiftçi, yoğun bakım ünitesine alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA