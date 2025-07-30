İnegöl Tekstil Fabrikasında Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, 01.00 sıralarında İnegöl OSB Havaalanı caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının kumaş bölümünde meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören işçiler, itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdü. Ekipler iş yerindeki dumanı tahliye etmek için çalışma başlatırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA