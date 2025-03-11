İngiltere'de Gemiler Çarpıştı: 1 Kayıp

İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyısındaki Kuzey Denizi'nde yük gemisi ile çarpışan petrol tankerinde dün çıkan yangının söndürülürken, yük gemisinde çıkan yangın devam ediyor. Yetkililer, yük gemisindeki 1 mürettebatın kayıp olduğunu ve öldüğünün varsayıldığını açıkladı.

İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarında Kuzey Denizi'nde dün MV Stena Immaculate adlı petrol tankeri ile Solong adlı yük gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası petrol tankerinde çıkan yangın söndürülürken, yük gemisi Solong'daki yangın devam ediyor.

Yetkililer, daha önce her iki gemideki tüm mürettebatın sağ olarak kurtarıldığını açıklasa da İngiltere Ulaştırma Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Mike Kane, Avam Kamarasına yaptığı açıklamada, yük gemisi Solong'da bulunan 14 mürettebattan 13'ünün kurtarıldığını, 1 mürettebattan haber alınamadığını ve öldüğünün varsayıldığını söyledi. Kane, uzmanların yaptığı son değerlendirmelere göre Solong'un sürüklenmeye devam etmesi halinde su üstünde kalmasının pek mümkün olmadığını ve batmasının beklendiğini söyledi.

Solong'un sahibi Ernst Russ, basında çıkan haberleri yalanlayarak, gemideki konteynerlerin hiçbirinde sodyum siyanür bulunmadığını açıkladı. - LONDRA