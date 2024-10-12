İnşaat İşçisi Banyoda Ölü Bulundu

İnşaat işçisi banyoda ölü bulundu
KARABÜK - Karabük'te inşaatta işçi olarak çalışan 52 yaşındaki işçi banyoda ölü olarak bulundu.
Olay merkeze bağlı Kale Köyündeki villa inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta işçi olarak çalışan Ali Arıkboğaarkadaşları tarafından banyoda hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arıkboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından işçinin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz işçinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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