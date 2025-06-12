\'İntihar\' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı

Burdur'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarda, Menderes Caddesi üzerindeki bir evde oturan kadının evinde iki kızıyla birlikte doğalgazı açarak intihar edeceği bildirildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis eşliğinde sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açarak içeri girmesiyle birlikte evdeki doğalgaz vanası kapatıldı.

BALKONDAN ATLAYIP CANINA KIYMAYA KALKTI

Olay yerinde bulunan A.K., ihbarı kendisinin yapmadığını ve ekiplerin izinsiz eve girdiğini iddia ederek tepki gösterdi. Ancak, ihbarın yapıldığı telefon geri arandığında aramanın kadına ait olduğu tespit edildi. Ekipler olay yerinden ayrılmak üzereyken, A.K. bir anda balkona çıkarak kendini aşağıya sarkıttı.

"KIZLARIM VAR, KURTARIN"

"Kızlarım var, kurtarın" şeklinde feryat eden kadını ekipler son anda müdahale ederek kurtardı. A. K., olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilerek sedyeyle hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.