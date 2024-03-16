İntihar girişiminde bulunan şahsa çocuktan dikkat çeken öğüt: "Niye atlıyorsun, orada yanacaksın"
İntihar etmek isteyen şahıs arkadaşı ikna etti
ELAZIĞ - Elazığ'da inşası devam eden 3 katlı binanın üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, uzun süren ikna çalışmalarının sonunda intihar etmekten vazgeçirildi. İntihar girişimi sırasında yaşı küçük bir çocuğun, "Abi atlarsan ne olacak, sen orada zaten yanacaksın" öğüdü dikkat çekti.
Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Namık Çiftçi Caddesi üzerinde bulunan, inşaat halindeki 3 katlı binanın üstüne çıkarak atlamaya çalışan şahsı gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince şahsın bulunduğu binanın altına şişme yatak açıldı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, polis memurları ve vatandaşların uzun çabasına rağmen çıktığı binadan inmek istemedi. Şahıs, olay yerine gelen arkadaşlarının ikna çabaları sonucu binadan indirildi.
Bu sırada olayı izleyen bir çocuğun, "Abi atlarsan ne olacak, sen orada zaten yanacaksın" demesi dikkat çekti. Şahıs, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
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