İntihara teşebbüs eden kadını ekipler ikna etti - Son Dakika
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İntihara teşebbüs eden kadını ekipler ikna etti

Isparta'da psikolojik rahatsızlıkları bulunan bir kadın, 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müzakereleri sonucunda kadın ikna edilerek çatıdan indirildi ve hastaneye kaldırıldı.

27.05.2024 16:05
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İntihara teşebbüs eden kadını ekipler ikna etti

ISPARTA - Isparta'da 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Isparta 6 Mart caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen S.Y bina çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Kadını çatıda gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çatıya çıkarak kadını ikna etmeye çalıştı. Yapılan müzakere sonucu ikna edilen kadın çatıdan indirilerek sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. Genç kadının indikten sonra eğlenceli halleri dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İntihara teşebbüs eden kadını ekipler ikna etti - Son Dakika

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