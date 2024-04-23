İpsala'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İpsala'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İpsala\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ve tüfekler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 65 adet tabanca fişeği ve 68 adet av tüfeği kartuşu bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

23.04.2024 16:32
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Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki şüpheli evde yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar ve tüfekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yapıldak ve Koyuntepe köylerinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri tarafından 2 şüphelinin evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 65 adet tabanca fişeği, 68 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilerek ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İpsala'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İpsala'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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