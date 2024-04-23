İpsala\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki şüpheli evde yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar ve tüfekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yapıldak ve Koyuntepe köylerinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri tarafından 2 şüphelinin evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 65 adet tabanca fişeği, 68 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilerek ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE